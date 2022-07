O piloto alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão mundial na Fórmula 1 com a Red Bull (de 2010 a 2013), anunciou nesta quinta-feira que vai se aposentar da categoria no final da atual temporada.

"A decisão de me aposentar tem sido difícil, e tenho passado muito tempo pensando nisso. No final do ano quero levar mais algum tempo para refletir sobre o que vou fazer a seguir. É muito claro para mim que, sendo pai, quero passar mais tempo com minha família", disse Vettel em comunicado divulgado por sua atual equipe, a Aston Martin.