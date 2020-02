O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido nesta quinta-feira, quinto dia de pré-temporada da Fórmula 1, em atividade que teve o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, na última colocação, após quebra do motor.

O quatro vezes campeão mundial, que vinha sendo discreto nas sessões no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, hoje foi o mais veloz, ao cravar o tempo de 1min16s841.

Vettel, no entanto, obteve a melhor volta do dia utilizado os compostos super macios de pneus, chamados de C5 pela Pirelli, fabricante única da F-1. O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, também com o mesmo tipo de pneus, foi o segundo, com 1min17s066.

O canadense Lance Stroll, da Racing Point, foi o mais rápido entre os pilotos que fizeram a melhor volta com o C3, os compostos médios, ao ficar em terceiro, com o tempo de 1min17s118.

O holandês Max Verstappen voltou a mostrar competitividade com a Red Bull, ao ficar em quinto, sem sexto, pouco mais que um segundo atrás de Vettel, mas utilizando os pneus denominados C2, que só são mais duros que o C1.

A Mercedes, pelo terceiro de cinco dias de atividade, teve problemas novamente e ficou longe de brigar pelos primeiros lugares. O finlandês Valtteri Bottas, com o C3, ficou na sétima colocação, com 1min17s985.

Hamilton, por sua vez, parou na sessão da tarde e chegou a provocar bandeira vermelha na pista. A escuderia alemã anunciou que o problema foi no motor, mais precisamente na pressão do óleo. Com 14 voltas dadas, o campeão mundial foi o último, com o 1min22s425.

Confira a classificação do quinto dia de treinos de pré-temporada realizado no circuito de Montmeló, em Barcelona:.

.1. Sebastian Vettel (ALE-Ferrari) 1min16s841 145 voltas.

.2. Pierre Gasly (FRA-AlphaTauri) 1min17s066 139.

.3. Lance Stroll (CAN-Racing Point) 1min17s118 130.

.4. Nicholas Latifi (CAN-Williams) 1min17s313 160.

.5. Lando Norris (GBR-McLaren) 1min17s573 113.

.6. Max Verstappen (HOL-Red Bull) 1min17s738 31.

.7. Valtteri Bottas (FIN-Mercedes) 1min17s985 47.

.8. Esteban Ocon (FRA-Renault) 1min18s013 37.

.9. Kevin Magnussen (DEN-Haas) 1min18s225 111.

10. Alexander Albon (TAI-Red Bull) 1min18s393 61.

11. Daniel Ricciardo (AUS-Renault) 1min18s395 59.

12. Antonio Giovinazzi (ITA-Alfa Romeo) 1min19s670 92.

13. Lewis Hamilton (GBR-Mercedes) 1min22s425 14. EFE

