O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, quebrou incômodo jejum neste domingo e voltou a vencer após 23 corridas, ao desbancar o companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, e ser o primeiro a receber a bandeirada do Grande Prêmio de Singapura, disputado no circuito de Marina Bay.

O quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1 não subia ao topo do pódio desde a edição do ano passado do GP da Bélgica. Desde então, os melhores resultados foram cinco segundos lugares, no México e Abu Dhabi, no ano passado, e em Mônaco, Canadá e Alemanha, nesta temporada.