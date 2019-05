O piloto alemão da Ferrari, Sebastian Vettel, sofreu um acidente neste sábado durante a terceira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.

Vettel chocou seu carro frontalmente contra as proteções do circuito urbano do Principado de Mônaco quando faltavam 42 minutos para o término da sessão.