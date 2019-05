De maneira dramática, como o torcedor se acostumou desde a conquista da Taça Libertadores de 2013, o Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira ao eliminar o Unión La Calera nos pênaltis, após vitória por 1 a 0 no tempo normal.

Derrotado pelo resultado mínimo na ida, há uma semana, na cidade chilena de La Calera, o Galo devolveu o placar na Arena Independência, em Belo Horizonte, e se garantiu entre os 16 melhores do torneio continental. Alerrandro foi o responsável pelo gol no tempo normal, e nas penalidades, como cinco anos atrás, "São" Victor resolveu com três defesas no triunfo por 3 a 0.