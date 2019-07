O meia Arturo Vidal driblou o quanto pôde os jornalistas que participaram de sua entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Porto Alegre, após o treinamento da seleção do Chile no CT do Grêmio, quando o assunto foi a possível volta de Neymar ao Barcelona.

"Já jogo com os melhores no Barcelona, e se o clube quiser Neymar, não é meu problema. Estou focado na seleção, em tentar ganhar esta Copa América, e depois em descansar", declarou o jogador, que se prepara com os companheiros para enfrentar o Peru na quarta-feira por uma das semifinais do torneio continental.