O lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, ex-Palmeiras, foi apresentado nesta terça-feira pela Roma e revelou que uma conversa com o técnico português José Mourinho, comandante da equipe da capital italiana, foi fundamental para que a transferência ocorresse.

"Estava no Palmeiras, e me comunicaram sobre o interesse da Roma. Falei com Mourinho ainda estando no Brasil, e o negócio já estava para acontecer", contou o defensor, que antes do Verdão, defendeu o Peñarol.