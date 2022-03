O meia-atacante Vinicius Júnior garantiu, em entrevista publicada nesta terça-feira, que o Real Madrid precisará mais do que uma grande partida para eliminar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões e pediu um empurrão da torcida do clube espanhol no estádio Santiago Bernabéu.

"O apoio vai ser uma das chaves, assim como se fosse mais uma parte além da tática ou um jogador a mais. O PSG é uma equipe fantástica. Se queremos virar, eu terei que ser o dobro, Karim (Benzema) o dobro, Luka (Modric) o dobro. Não vai servir fazer apenas um bom jogo. Teremos que ser mais do que bons", disse o ex-Flamengo, em entrevista à revista "Madridista Real".