O atacante Vinícius Jr comemorou seu primeiro título do Campeonato Espanhol, a terceira conquista desde que chegou ao Real Madrid, alfinetando nas redes sociais críticos que duvidavam de seu potencial.

"Um título especial, o mais importante da minha carreira e no momento difícil que estamos vivendo. Cria de São Gonçalo, favelado, com 20 anos e três títulos no maior clube do mundo. Pra quem não iria nem vestir a camisa do Real Madrid, tá ficando bom, né?", ironizou o jogador, que também usou um emoji chorando de rir.