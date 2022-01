O atacante Vinícius Júnior voltou a testar negativo para covid-19, desta vez em um exame PCR solicitado pela LaLiga - entidade que organiza o Campeonato Espanhol - e divulgado nesta terça-feira, dois dias após o brasileiro ter tido o mesmo resultado em um teste realizado pelo Real Madrid.

Com isso, embora o jogador esteja liberado para voltar a defender a equipe amanhã, contra o Alcoyano, pela Copa do Rei, o técnico Carlo Ancelotti antecipou que só voltará a escalá-lo no sábado, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.