O meia-atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, admitiu nesta terça-feira que está ansioso para participar da final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, que acontecerá daqui a quatro dias, em Paris, na França.

"Penso na final, tenho minha cabeça no que posso e no que não posso fazer. Estou um pouco nervoso também, é minha primeira final. É o jogo mais importante", disse o ex-Flamengo, em entrevista à emissora de televisão oficial do clube.