O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, declarou em entrevista ao programa francês "Téléfoot" que torce para um dia jogar no clube espanhol ao lado de Neymar e do francês Kylian Mbappé, ambos atualmente no Paris Saint-Germain.

"Eu gostaria muito jogar com ele (Neymar) e com Mbappé no Real Madrid", afirmou o brasileiro, de 18 anos, ao programa da emissora "TF1". A entrevista foi realizada na casa do jogador, que passa as férias no Rio de Janeiro.