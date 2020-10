Os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, foram incluídos na relação de finalistas do prêmio Golden Boy, conforme publicou nesta quinta-feira o jornal italiano "Tuttosport", que reconhece o melhor jogador sub-21 da atualidade na Europa.

O meia-atacante revelado pelo Flamengo e o atacante que surgiu no Santos fazem parte de uma lista de 20 jovens promessas do futebol, escolhidos em votação com jornalistas de diversos veículos dos principais países do Velho Continente.

Até hoje, dois brasileiros ergueram o troféu do Golden Boy, o meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, que vestia a camisa do Milan, no ano seguinte.

Na atual edição, desponta como favorito o atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Outros nomes de destaque são o do versátil canadense Alphonso Davies, campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, o atacante inglês Jadon Sancho, também do Dortmund, e o meia francês Eduardo Camavinga, do Rennes.

O prêmio será entregue em dezembro deste ano, em Turim, de acordo com a programação inicial. Anualmente, acontece uma cerimônia de gala, que de acordo com o "Tuttosport", depende do andamento da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Candidatos ao Golden Boy em 2020:.

Dejan Kulusevski (Suécia/Juventus).

Sergiño Dest (Estados Unidos/Barcelona).

Dominik Szobosziai (Hungria/Red Bull Salzburg).

Mitchel Bakker (Holanda/Paris Saint-Germain).

Eduardo Camavinga (França/Rennes).

Jonathan Christian David (Canadá/Lille).

Alphonso Davies (Canadá/Bayern de Munique).

Fabio Silva (Portugal/Wolverhampton).

Ansu Fati (Espanha/Barcelona).

Phil Foden (Inglaterra/Manchester City).

Ryan Jiro Vravenberch (Holanda/Ajax).

Mason Greenwood (Inglaterra/Manchester United).

Erling Haland (Noruega/Borussia Dortmund).

Callum Hudson-Odoi (Inglaterra/Chelsea).

Rodrygo (BRASIL/Real Madrid)..

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal).

Jadon Sancho (Inglaterra/Borussia Dortmund).

Sandro Tonali (Itália/Milan).

Ferrán Torres (Espanha/Manchester City).

Vinicius Júnior (BRASIL/Real Madrid). EFE

jap/bg