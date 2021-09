O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior admitiu, em entrevista publicada nesta terça-feira, que não se conteve após marcar um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, dois dias atrás, pelo Campeonato Espanhol.

"Me deixei levar um pouco. Era o gol do 3 a 2 (após o adversário ter aberto 2 a 1), tínhamos voltado para nossa casa depois de tanto tempo, e eu novamente marquei. Na verdade, foi um abraço ao (estádio Santiago) Bernabéu, em nosso reencontro com eles", afirmou o ex-Flamengo ao jornal esportivo espanhol "As".