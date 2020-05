GRAF5938. MADRID, 15/05/2020.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior controla el balón durante el entrenamiento del equipo este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas bajo las estrictas normas de seguridad establecidas para evitar la propagación del coronavirus, que paró la competición hace más de dos meses. EFE/Real Madrid SÓLO USO EDITORIAL? NO ARCHIVO? NO VENTAS

O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior admitiu nesta sexta-feira a dificuldade em voltar aos treinos com o elenco do Real Madrid depois de dois meses de confinamento na Espanha, tendo que respeitar as restrições impostas para evitar a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Estamos fazendo um pouco de tudo: academia, bola, mobilidade. É um grande passo para nós. Temos que sentir a bola, já que faz tempo que não jogávamos e estávamos todos juntos. O mais importante é aproveitar o momento, embora seja um pouco diferente. Treinar assim é difícil e parece um pouco como quando estamos voltando de lesão", explicou o ex-Flamengo, em entrevista à TV do clube espanhol.

O Real Madrid paralisou os treinos em 12 de março, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Dois dias depois, o presidente do governo do país, Pedro Sánchez, decretou estado de emergência e o confinamento obrigatório da população.

Nesta segunda-feira, depois de todos os jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes e funcionários terem sido testados para o patógeno, a equipe comandada pelo francês Zinedine Zidane voltou aos treinos individuais, no CT do clube. EFE

