Destaque do Real Madrid contra a Atalanta, nas oitavas de final, e o Liverpool, pelas quartas, o atacante Vinícius Júnior não conseguiu repetir as boas atuações e viu o Real Madrid ser eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira pelo Chelsea, com uma derrota por 2 a 0 no estádio Stamford Bridge, em Londres.

"Jogamos contra uma boa equipe, que sabe jogar futebol muito bem. Tentamos de todas as maneiras, mas eles jogaram muito bem e venceram. Agora cabe a nós lutar pelo título do Campeonato Espanhol e continuar trabalhando. No ano que vem, certamente estaremos na final", comentou o brasileiro, que atuou improvisado como ala direito.