O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior recebeu nesta sexta-feira o prêmio de melhor jogador do mês de agosto no Campeonato Espanhol e garantiu estar motivado para o clássico do próximo domingo, contra o Atlético de Madrid, pela competição nacional.

"Estamos trabalhando bastante para fazer uma grande partida. Vamos todos junto pelo dérbi", disse o ex-Flamengo, em declarações publicadas pelos meios de comunicação do clube 'merengue'.