O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior revelou nesta terça-feira que o objetivo do Real Madrid nesta temporada é ousado, com a conquista do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e também da Liga dos Campeões.

"O maior desejo é, com certeza, ganhar a Tríplice Coroa, ganhar todos os títulos possíveis. Vamos colocar a nossa cabeça e nosso coração para conquistar isso", afirmou o ex-Flamengo, em declarações aos canais de comunicação do clube espanhol.