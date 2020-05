O Watford confirmou nesta quarta-feira o registro de três casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo um dos três clubes afetados na Premier League, se juntando ao Burnley, que ontem admitiu um resultado positivo no clube.

De acordo com as informações divulgadas pela diretoria dos 'Hornets', um jogador e dois funcionários foram os diagnosticados com o patógeno no organismo.