Torcedores do Werder Bremen celebram a vitória sobre o FC Heidenheim nesta segunda-feira. EFE/DAVID HECKER

O Werder Bremen, clube que mais disputou a primeira divisão do Campeonato Alemão, garantiu nesta segunda-feira a permanência na elite pelo menos mais uma temporada, ao empatar em 2 a 2 com o Heidenheim no playoff contra o time da segunda divisão, que levou a pior devido aos gols sofridos em casa.

Após um empate de 0 a 0 em casa, o Bremen teve que defender a vaga jogando como visitante. E missão começou mais fácil do que o esperado: um gol contra de Theuerkauf logo aos três minutos do primeiro tempo deu a dianteira para a equipe.