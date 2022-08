O West Ham confirmou nesta segunda-feira a chegada do meia-atacante brasileiro Lucas Paquetá - no que pode ser a contratação mais cara da história do clube -, que assinou um contrato de cinco anos com opção de mais um.

De acordo com o comunicado do Lyon, seu antigo clube, o valor pago pelo clube inglês será de 61,630 milhões de euros no total, incluindo bônus.