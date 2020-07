A Williams confirmou nesta quinta-feira que sua atual dupla de pilotos, formada pelo britânico George Russell e o canadense Nicholas Lafiti, será mantida para a próxima temporada do Mundial de Fórmula 1.

Em 2020, Russell disputa a principal categoria do automobilismo pelo segundo ano seguido, e tem como melhor resultado até agora o 11º lugar no Grande Prêmio da Alemanha do ano passado. Na ocasião, seu companheiro de equipe na Williams era o polonês Robert Kubica.