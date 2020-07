O atacante do Chelsea, Willian, durante a partida contra o West Ham nesta quarta-feira. EFE/Michael Regan/NMC/Pool

Após ter sido derrotado duas vezes na volta do Campeonato Inglês, por Wolverhampton e Tottenham, o West Ham sofreu dois gols do meia brasileiro Willian, mas mesmo assim venceu o Chelsea nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Londres, pela 32ª rodada.

Responsável pelas bolas paradas dos 'Blues' hoje, Willian, cujo contrato foi renovado por um mês para poder atuar até o fim da campanha, fez 1 a 0 aos 41 minutos de partida. Pulisic sofreu pênalti de Diop, o meia brasileiro foi para a cobrança e converteu. No entanto, ainda no primeiro tempo, aos 47, Soucek surgiu nas costas de Azpilicueta depois de escanteio e deixou tudo igual.