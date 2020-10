16 out 2020

EFE Londres 16 out 2020

O torneio de Wimbledon já está considerando as opções para realizar a edição de 2021, depois de cancelar a de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, e analisa três cenários: um campeonato normal, com capacidade reduzida ou sem público.

Estas três possibilidades dependerão das recomendações do governo do Reino Unido em termos de saúde alguns meses antes do torneio, previsto para julho de 2021.