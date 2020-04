O torneio de Wimbledon, que seria disputado de 29 de junho a 12 de julho, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, assim como todas as competições sob a grama que ocorreriam antes.

Desta maneira, o Grand Slam londrino é cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

"Com muita dor, a diretoria do All England Club e o comitê organizador de Wimbledon decidiram hoje que os torneios de 2020 serão cancelados devido à preocupação da saúde pública ligada à pandemia de coronavírus", disse o torneio em comunicado.

Com o cancelamento, a 134ª edição de Wimbledon será disputada de 28 de junho a 11 de julho de 2021.

Esta é a 11ª vez na história que o torneio precisa ser cancelado. Wimbledon é o Grand Slam mais antigo dos quatro (Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open), criado em 1888.

Foram necessários quatro cancelamentos durante a Primeira Guerra Mundial e seis durante a Segunda. As instalações do torneio foram bombardeadas várias vezes pelas tropas alemãs.

"Com a possibilidade de as medidas impostas pelo governo continuarem por vários meses, acreditamos que foi preciso uma ação responsável para proteger o grande número de pessoas necessárias para preparar Wimbledon", informa o comunicado.

"O cancelamento de Wimbledon é a melhor decisão para o interesse da saúde pública, e ter tomado essa decisão agora, e não daqui a várias semanas, é importante para todos os envolvidos no tênis", acrescentou o texto.

Wimbledon está financeiramente protegido contra este incidente por um seguro contra pandemias. É o único dos quatro Grand Slams a contar com esse seguro, o que minimizará as perdas monetárias de um evento que gera mais de 250 milhões de euros anualmente.

Richard Lewis, presidente do All England Club, agradeceu à Federação Internacional de Tênis (ITF), à ATP, à WTA e à Federação Britânica de Tênis (LTA) pela ajuda para tomar a decisão.

"Gostaria de agradecer a todos aqueles que amam Wimbledon por compreenderem esta decisão em circunstâncias tão difíceis. É a paixão de vocês que moldou Wimbledon ao longo dos anos e que continuará a fazer o mesmo enquanto nos preparamos para um torneio fantástico em 2021", ressaltou Lewis.

A LTA também anunciou nesta quarta-feira a suspensão de todos os torneios de grama prévios a Wimbledon: Queen's, Birmingham, Nottingham e Eastbourne, cancelados por recomendação do governo britânico.

Todo o circuito do tênis está suspenso até, no mínimo, 13 de julho, segundo anunciaram ATP, WTA e ITF.