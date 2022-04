A organização do torneio de Wimbledon não exigirá a vacinação contra a covid-19 dos participantes, o que abrirá caminho para a presença do tenista sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking mundial da ATP.

Nole, que só participou de três competições na temporada, por não ter sido inoculado com um dos imunizantes desenvolvidos para combater o novo coronavírus, poderá defender assim o título conquistou no ano passado, pela sexta vez, ao derrotar o italiano Matteo Berrettini.