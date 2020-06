Os circuitos profissionais feminino (WTA) e masculino (ATP) de tênis, serão retomados nos dias 3 e 14 de agosto, respectivamente, após cinco meses de suspensão dos torneios, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Entre as mulheres, o primeiro de 20 competições a serem disputadas até o fim do será o WTA International de Palermo, na Itália, sem a presença de público nas arquibancadas.

Já entre os homens, as atividades serão reiniciadas no circuito com o ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos.

O último dia do mês, tanto no feminino quanto no masculino será marcado pela abertura do US Open, que deveria ser o quarto Grand Slam da temporada, mas será o segundo, graças ao adiamento de Wimbledon e ao adiamento de Roland Garros.

O tradicional torneio francês acontecerá entre 27 de setembro e 11 de outubro, segundo confirmaram WTA e ATP.

As duas entidades, explicaram que o calendário definido até o fim de 2020 foi condicionado por alguns fatores chave, como a capacidade de realizar jogos de forma segura, de acordo com a orientação de especialistas, autorização de governos para realização de eventos esportivos e as políticas de viagens.

Ainda está sendo debatida a forma com que serão retomados os rankings mundiais, que estão congelados desde 16 de março.

VOLTA DA ITF.

Além de WTA e ATP, a ITF anunciou nesta quarta-feira que reiniciará em agosto as competições que organiza, como Challengers e Futures, com as mulheres voltando às quadras no dia 3, e os homens voltando em 17.

De acordo com comunicado divulgado pela entidade, a realização de cada torneio previsto será decidida pelas respectivas organizações locais.

A decisão de fazer um evento ficará sob responsabilidade de cada um dos torneios, para determinar se é factível que siga adianta, com infraestrutura adequada de saúde, segurança e integridade", aponta o texto. EFE

mlm/bg