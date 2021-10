28 out 2021

EFE Redação Central 28 out 2021

O espanhol Xavi, apontado como um dos favoritos para suceder o holandês Ronald Koeman no Barcelona, desconversou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a possibilidade de assumir o clube catalão.

"Atualmente, estou concentrado no meu trabalho no Al-Saad e não posso falar nada mais", disse o comandante, dois dias antes da partida contra o Al-Ahli, pela oitava rodada do Campeonato Catariano.