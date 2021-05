O Al Sadd, do Catar, anunciou oficialmente nesta quarta-feira a renovação do contrato do treinador espanhol Xavi Hernández por mais duas temporadas, até junho de 2023, o que, no entanto, não esfria os rumores sobre uma possível ida para o Barcelona.

O técnico acaba de completar a segunda temporada à frente da equipe, pela qual conquistou seis títulos até agora, incluindo o Campeonato Catariano, a Supercopa e a Copa do Príncipe na campanha recém-encerrada.