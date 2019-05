Jogador do Barcelona por 17 temporadas, de 1998 a 2015, o meia Xavi Hernández afirmou em entrevista à Agência Efe nesta segunda-feira, em Teerã, que pretende se desenvolver como técnico no Al Sadd, do Catar, e depois a voltar ao clube catalão.

"A ideia é começar como treinador no Catar, onde não há tanta pressão, para provar para mim mesmo que sou capaz e para ganhar experiência. O objetivo é voltar à Europa e principalmente ao Barça", disse Xavi à Efe horas antes da última partida como jogador, contra o Persepolis, pela Liga dos Campeões da Ásia.