O Real Madrid informou que o zagueiro brasileiro Éder Militão testou positivo para o novo coronavírus em exames realizados no domingo, nos quais o restante do elenco, comissão técnica e funcionários do clube que trabalham com os jogadores deram negativo.

"Da mesma forma, confirmamos que todos, exceto Éder Militão, testaram resultados negativos nos exames antigênicos realizados nesta manhã", afirmou o clube em comunicado.