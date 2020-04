O ex-jogador Norman Hunter, campeão mundial com a Inglaterra em 1966 e uma das lendas históricas do Leeds United, morreu em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo informaram nesta sexta-feira a federação local e o clube.

O zagueiro que fez parte do elenco comandado por Alf Ramsey para a disputa da Copa do Mundo realizada na Inglaterra, tinha 76 anos e estava internado há algumas semanas, após ter sido diagnosticado com a infecção pelo patógeno.

No torneio disputado em solo inglês, Hunter não entrou em campo em nenhuma das cinco partidas da campanha do campeão. Quatro anos depois, o defensor só entrou em campo nos minutos finais do tempo normal da derrota para a Alemanha por 3 a 1, na prorrogação das quartas de final.

Segundo o Twitter da seleção inglesa, o ex-jogador fez 28 partidas com a camisa dos 'Three Lions'.

Pelo Leeds United, clube que o revelou, Hunter fez 540 jogos, sendo o quarto a mais atuar, com direito à conquista de dois títulos do Campeonato Inglês, um da Copa da Inglaterra e um da Copa da Liga, entre outros. Além disso, foi vice da Copa Europeia (atual Liga dos Campeões), na temporada 1974-1975.

Um ano antes da perda da decisão continental, quando os 'Whites' conquistaram o principal título do futebol doméstico, o zagueiro foi eleito o melhor jogador da temporada. Já em 1998, entrou para a lista das 100 lendas do Campeonato Inglês.

Além disso, Hunter também vestiu as camisas de Bristol City e Barnsley, esse último clube, em que chegou a acumular as funções de jogador e técnico entre 1980 e 1982, ano em que se aposentou dos gramados. Depois, treinou Rotherham United e Bradford City.