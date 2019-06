O zagueiro Carlos Zambrano, que é dúvida na seleção peruana para o jogo com o Brasil, pela última rodada do grupo A da Copa América, treinou separado nesta sexta-feira, um dia antes da partida que acontecerá na Arena Corinthians, em São Paulo.

O defensor, que deixou o campo de jogo durante a partida com a Bolívia, no fim do segundo tempo, apresenta sobrecarga muscular. Por causa do problema físico, ele já desfalcou ontem os trabalhos comandados pelo argentino Ricardo Gareca, ex-Palmeiras.