O zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla. EFE/Arquivo

O zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla, pediu nesta segunda-feira que a equipe espanhola entra no jogo desta terça contra o Wolverhampton, pelas quartas de final da Liga Europa, com a mesma concentração demonstrada na vitória sobre a Roma, na última quinta.

O time da Andaluzia derrotou os 'Giallorossi' por 2 a 0 na Schauinsland-Reisen-Arena, em Duisburg, na Alemanha, pelas oitavas, e se classificou para encara os 'Wolves' amanhã, no mesmo estádio.