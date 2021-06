O zagueiro Diego Llorente, do Leeds United, se tornou nesta terça-feira o segundo jogador da seleção da Espanha a dar positivo em teste de coronavírus às vésperas da Eurocopa, depois do volante Sergio Busquets, e também foi afastado do grupo de jogadores.

Llorente passou pelo teste na manhã desta terça, segundo a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que informou que o jogador deixou o centro de treinamentos em Las Rozas, na província de Madri, em um veículo médico.