Surpreendido pelo Cornellá, da terceira divisão espanhola, e eliminado na segunda fase da Copa do Rei, o Atlético de Madrid mira agora o Campeonato Espanhol, do qual é líder, e a Liga dos Campeões, na qual se classificou para as oitavas de final, e por isso não pode se sentir fracassado, ao menos na visão do zagueiro Felipe.

"Não se pode falar em fracasso. É claro que queríamos no classificar, mas nada do que estamos fazendo neste ano pode ser apagado. Estamos muito bem no Espanhol e temos a Champions. Temos que pensar sobre estas competições. Não estamos felizes porque todos nós queremos vencer", declarou o defensor, que foi titular na derrota no Estádio Municipal de Cornellà de Llobregat.