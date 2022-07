João Victor, do Corinthians, durante o jogo contra o Boca Juniors na terça-feira. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

O zagueiro brasileiro João Victor, do Corinthians, chegou nesta quinta-feira a Lisboa para assinar pelo Benfica e garantiu que sempre teve a intenção de jogar no clube da capital de Portugal, e não no rival, Porto.

"Queria vir para o Benfica. Conversar com o Porto? Não sei, isso é com meus representantes. Sempre foi o Benfica, não o Porto", disse a jornalistas no aeroporto da capital portuguesa.