EFE/ Will Oliver

O zagueiro Laurent Koscielny, capitão do Arsenal, se negou a viajar com a equipe para os Estados Unidos para começar a pré-temporada, conforme anunciado nesta quinta-feira pelo clube inglês.

"Laurent Koscielny se negou a viajar aos EUA para a excursão de pré-temporada. Estamos muito decepcionados com as atitudes de Laurent, que vão contra as nossas instruções. Esperamos resolver este assunto e não faremos mais comentários a respeito neste momento", explicou o a diretoria dos 'Gunners' em comunicado.