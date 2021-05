O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, conta com o brasileiro Marcelo para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Chelsea, na próxima quarta-feira, em Londres, mesmo com o lateral-esquerdo convocado para ser mesário nas eleições para a Assembleia de Madri no dia anterior.

"É o que existe", disse Zidane nesta sexta-feira, quando questionado sobre os apelos apresentados pelo jogador e pelo Real Madrid, que, até o momento, não conseguiram a liberação do brasileiro nas eleições que irão ocorrer no dia da viagem da delegação merengue a Londres.