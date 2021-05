Zinedine Zidane informou ao clube e a vários jogadores do Real Madrid nesta quarta-feira o desejo de renunciar ao cargo de técnico, no que seria o seu terceiro pedido de demissão sob contrato com o clube espanhol, um como jogador e dois como treinador.

No último sábado, após o vice-campeonato espanhol, no que representou o fim de sua primeira temporada sem títulos à frente do Real, Zidane havia pedido um período para refletir sobre o seu futuro. A reflexão terminou hoje com mensagens anunciando o desejo de sair um ano antes do fim do vínculo atual.