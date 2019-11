O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira entrevista coletiva em que elogiou o volante Federico Valverde e o atacante Rodrygo e rebateu o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, que o pediu para se manter afastado do também atacante Kylian Mbappé.

"O sucesso deles (Valverde e Rodrygo) não me surpreende, eles estão aqui para isso. Todos querem jogar e demonstrar que são capazes a cada chance que recebem", declarou 'Zizou' em coletiva prévia ao jogo contra o Eibar, marcado para este sábado, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.