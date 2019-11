O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, não poupou elogios ao atacante Rodrygo, o grande nome da goleada de 6 a 0 sobre o Galatasaray nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

"Ele tem tudo, mas, para destacar algo, fico com a inteligência dele. Aprende muito rápido, quer melhorar e tem tudo porque é muito bom tecnicamente. Quando acompanhado pela parte física, que precisa melhorar, ele faz o que faz em campo. Ele é inteligente porque coloca momentos de pausa no seu jogo quando a equipe precisa dele e, tecnicamente, ele sabe fazer tudo com a bola", disse 'Zizou'.