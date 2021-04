O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, elogiou o atacante Vinícius Júnior pelos dois gols marcados na vitória sobre o Liverpool por 3 a 1 nesta terça-feira, no estádio Alfredo Di Stéfano, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, e enalteceu o esforço do brasileiro nos treinamentos.

"Fico feliz pelo Vini, ele está fazendo um trabalho fantástico, sobretudo defensivamente. Sabemos o jogador que ele é quando tem espaços, como se viu no primeiro gol", declarou o treinador francês em entrevista coletiva.