O técnico francês Zinedine Zidane minimizou neste sábado, em entrevista coletiva, as crescentes notícias de descontentamento no Real Madrid sobre os resultados obtidos no início da temporada, especialmente, pela derrota para o Paris Saint-Germain por 3 a 0, pela Liga dos Campeões.

"Não me sinto questionado pelo clube, pelo contrário. Até o último momento, a busca de todos é por respaldar as pessoas que estão aqui dentro. E, se não estiver respaldado, é melhor sair", admitiu o comandante, um dia antes da visita ao Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.