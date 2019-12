O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, não revelou se escalará o volante Casemiro para a partida de domingo, contra o Valencia, três dias antes do clássico contra o Barcelona, no Camp Nou.

"A decisão é sempre do treinador, ele tem a última palavra. Sempre converso com os meus jogadores, me interesso pela sensação de cada um no dia a dia quando estamos em campo", comentou.

Além de poupar o jogador, outro motivo para não escalar Casemiro na visita a Valência é evitar que o brasileiro receba um cartão amarelo, já que está pendurado e corre o risco de estar suspenso na quarta-feira.

"O caso de Casemiro é igual ao dos demais jogadores. Sabemos a importância dele e farei uma escalação pensando unicamente na partida de domingo. Se pensar na quarta-feira, me equivocarei totalmente. A próxima partida é sempre a mais importante", acrescentou.

O que Zidane deixou claro é que realizará mudanças na equipe titular para as partidas contra Valencia, Barcelona e Athletic Bilbao (no dia 22), as últimas de 2019.

"Vai ser complicado não fazer um rodízio porque temos três partidas importantes muito próximas. Tenho 25 jogadores e posso contar com cada um deles. Dois ou três estão fora, gostaria de tê-los, mas tenho outros e conto com todos", analisou.

O Real Madrid ocupa atualmente a vice-liderança do Campeonato Espanhol, mas empatado com o líder, Barcelona, na pontuação. Ambos somam 34 pontos em 15 partidas disputadas. EFE

rmm/vnm