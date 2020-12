Dono de três títulos de Liga dos Campeões pelo Real Madrid como técnico, o francês Zinedine Zidane comemorou nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final do torneio continental com a vitória sobre o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 no estádio Alfredo di Stéfano, mas rechaçou qualquer comparação com o escocês Alex Ferguson, que fez história no Manchester United.

"Nunca serei o Alex Ferguson do Real Madrid, isso é certo. Quero curtir o que estou fazendo, não sei por quanto tempo vou ficar. Não penso nisso, no dia a dia e na sorte que tenho de estar neste grande clube e com estes jogadores. Gosto inclusive dos momentos complicados, não apenas de quando estamos ganhando. Estou há muito tempo no Real Madrid e quero continuar mais um pouco", declarou 'Zizou' em entrevista coletiva após a vitória.