O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se incomodou nesta quarta-feira quando foi perguntado sobre a situação do atacante Gareth Bale e se deseja que o galês saia do clube na próxima temporada.

Em entrevista coletiva, Zidane disse ver os boatos como tentativas de gerar conflito com o jogador, que tem sido muito pouco aproveitado.