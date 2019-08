O técnico Zinedine Zidane relacionou o meia James Rodríguez e o atacante Gareth Bale para a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, neste sábado contra o Celta de Vigo, no estádio Balaídos, mas deixou de fora o meia-atacante Eden Hazard, machucado.

James voltou de empréstimo do Bayern de Munique e não fazia parte dos planos de Zidane, mas acabou incorporado devido às lesões e à falta de uma proposta que agradasse à diretoria. 'Zizou' também não contava com Bale, mas o galês recusou uma proposta da China e queria ir para a Inglaterra, onde a janela de transferências já fechou.