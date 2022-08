Nesta sexta-feira foi atingida a marca de 100 dias restantes para o começo da Copa do Mundo do Qatar, cuja abertura foi antecipada ontem pela Fifa em um dia, para 20 de novembro, quando a seleção do país anfitrião vai enfrentar a do Equador pelo grupo A.

O país árabe aguarda com expectativa o início da competição e já completou todas as obras previstas, faltando apenas a inauguração do estádio de Lusail - o de maior capacidade do Mundial, com 80 mil pessoas -, marcada para 9 de setembro. Ele será o palco da final do torneio, em 18 de dezembro.

A antecipação da abertura da Copa foi decidida pela Fifa para manter o que foi estabelecido a partir de 2006, com a seleção do país-sede - neste caso, a do Qatar - fazendo parte do primeiro jogo de abertura. O duelo com os equatorianos está marcado para o estádio Al Bait, na cidade de Al Khor.

"A Copa do Mundo da Fifa 2022 terá começo com uma celebração ainda maior para os catarianos e todo o mundo. No domingo, 20 de novembro, os anfitriões vão encarar o Equador, às 19h locais (13h de Brasília), naquele que será o único jogo do dia", disse a federação internacional.

A alteração não representa nenhum entrave para o Qatar, tanto para a organização ou as infraestruturas, já que foram finalizadas todas as obras realizadas.

Oito estádios sediarão a Copa do Mundo do Qatar, seis deles novos e dois reformados - o Ahmad bin Ali e o Khalifa Internacional. Todos têm a sustentabilidade como ideia central, uma vez que representam a história do país e voltam o olhar para o futuro.

Três dos estádios - o 974, o Cidade da Educação e o Al Thumama - foram fruto do trabalho do escritório de arquitetura espanhol Fenwick Iribarren, e o governo do Qatar já se comprometeu a doar parte de sua infraestrutura para países subdesenvolvidos.

O último a ser inaugurado será o estádio Lusail, palco da grande final. A cerimônia de inauguração será feita com um jogo entre os campeões saudita e egípcio da temporada passada, além de uma grande festa de comemoração.

O estádio, localizado na cidade de Lusail, a 15 quilômetros do centro de Doha, terá como primeira partida no Mundial o duelo entre Argentina e Arábia Saudita, em 22 de novembro. Também será nele que, na fase de grupos, o Brasil vai enfrentar Sérvia e Camarões.

"Encarna a ambição e a paixão do Qatar por compartilhar a cultura árabe com o mundo", disse a organização do torneio sobre o estádio.

Além disso, foi destacado que o palco teve design inspirado no jogo de luzes e sombras que caracteriza a lanterna fanar. Segundo a organização, a forma e fachada ecoam os intrincados motivos decorativos de potes, vasilhas e outras peças de arte encontradas em todo o mundo árabe e islâmico que remontam à origem da civilização na região.

Para a Copa do Mundo, o Qatar espera receber em torno de 1,2 milhão de espectadores. A rede hoteleira apostou em inovar e otimizar suas instalações, e, além disso cerca de 4 mil cabines em cruzeiros servirão de opções de hospedagem ao longo do torneio.

Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado (SC), organizador da Copa, disse que a realização do torneio acelerou o "desenvolvimento" do país e serve para "inspirar uma geração e mostrar aos jovens catarianos e do mundo árabe o que é possível".

"Percorremos um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto. Sediar a Copa do Mundo acelerou o desenvolvimento de nosso grande país, em linha com a Visão Nacional do Qatar 2030. Construímos uma infraestrutura incrível, desenvolvemos uma indústria esportiva e de eventos de classe mundial e entregamos projetos humanos e sociais para beneficiar as pessoas no Qatar e em todo o mundo", disse ele em um comunicado.

"Desde o primeiro dia, dissemos que sediar a Copa do Mundo é muito mais do que futebol. Trata-se de inspirar uma geração e mostrar aos jovens do Qatar e do mundo árabe o que é possível. Poucos de nós jamais sonharam que o Qatar sediaria um torneio desta magnitude, mas vejam agora", acrescentou.

Outro entre os responsáveis por trazer a Copa do Mundo para o Qatar, o engenheiro Yasir Al Jamal, CEO do SC, enalteceu o legado de sediar o torneio e destacou que "é incrível pensar que no início desta jornada havia apenas uma visão e ideias, e agora há infraestruturas e sedes que as comunidades de todo o país utilizam todos os dias".

Nasser Al Khater, diretor-geral da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, destacou o fato de que o torneio permita, ao ser realizado em um país de apenas 11.571 quilômetros quadrados, que as pessoas possam assistir presencialmente a várias partidas em um só dia.

"Quando os torcedores chegarem ao Qatar, vão experimentar nossa calorosa hospitalidade e nossa paixão pelo futebol. Se eles gostam futebol, este será o lugar para estar e assistir a mais partidas do que nunca. Mesmo fora do campo, haverá muito o que fazer, com atrações turísticas e muitas opções de entretenimento. Incentivo todos a comprar ingressos e viver uma Copa do Mundo como nenhuma outra na história", declarou.

Confira os grupos da Copa do Mundo do Qatar de 2022:.

Grupo A: Qatar, Equador, Senegal e Holanda.

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: BRASIL, Sérvia, Suiça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. EFE