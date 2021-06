Após sua inauguração na Filarmônica de Paris, a exposição fotográfica "Amazônia", do brasileiro Sebastião Salgado, ocupará a partir de agora um espaço especial no transporte público da capital francesa, com 60 imagens, algumas inéditas, que mostram a natureza e o esplendor da floresta amazônica.

Na décima edição do festival "La RATP invite", em colaboração com a Filarmônica de Paris, o artista mineiro de 77 anos alerta para a urgência de proteger o pulmão do mundo.